Задержанный в Париже российский боец Алиев был отпущен на свободу — источник

27-летний российский боец смешанных единоборств Амир Алиев, который был задержан полицией в Париже после турнира ММА, вышел на свободу.

«Как сообщил спортсмен, обвинения в его адрес были признаны необоснованными, а задержание — ошибочным», — говорится в сообщении ТАСС.

Боец принимал участие в турнире Ares FC 45, организованном французской промоутерской компанией ARES Fighting Championship, и был задержан после поединка при выходе с арены в Париже. Позже он был доставлен в полицейский участок Монтрёя. Его обвиняли в изнасиловании, совершённом несколько дней назад в парижском департаменте Сена-Сен-Дени.