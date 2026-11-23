Анкалаев принял вызов на бой от непобеждённого Стирлинга

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев принял вызов на поединок, который получил от непобеждённого бойца UFC, выступающего в категории до 93 кг, новозеландца Навахо Стирлинга.

«Поздравляю, Стирлинг, я принимаю твой вызов. Давайте сделаем это в любое время, в любом месте, я готов», — написал Анкалаев в социальной сети Х.

В субботу, 21 ноября, Стирлинг на турнире UFC Fight Night 294 нокаутировал чеха и экс-чемпиона дивизиона Иржи Прохазку.

В своём последнем бою, состоявшемся в июле на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби, ОАЭ, Анкалаев победил техническим нокаутом узбекистанца Богдана Гуськова.