Прославленный британский боксёр и бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории Тайсон Фьюри рассказал о моральном саморазрушении после того, как в 2015 году единогласным судейским решением победил украинца Владимира Кличко.

«Мир лежал у моих ног, и я всё выбросил. Я просто толстый ублюдок, зависимый от алкоголя и наркотиков. Я потерял всё, что когда-либо имело для меня значение», — приводит слова Фьюри De Telegraaf.

«Реванш с Кличко был отменён в сентябре 2016 года, поскольку промоутеры Фьюри объявили, что он медицински непригоден для боя. Психиатр поставил британцу целый ряд диагнозов: депрессия, тревожное расстройство, биполярное расстройство и лёгкая форма шизофрении», — говорится в статье издания.