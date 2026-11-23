Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBF и The Ring в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол назвал значимые бои в своей карьере.

«Три знаковых боя в моей карьере. Первый бой мой на американском телевидении шоутайм, бой против Самуэля Кларксона дал такой буст мне попасть в поле зрения телевизионных каналов. Также бой с Салливаном Баррерой на НВО — это тоже был важный знаковый бой. Это первая защита моя была. Разумеется, большой буст дал бой с Канело Альваресом.

Я выделю, наверное, четыре боя. Конечно же, это бой за абсолютного чемпиона мира [против Артура Бетербиева]», — приводит слова Бивола телеграм-канал RCC MMA & Boxing.