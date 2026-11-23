«Не было одной личности». Жена Фьюри — о психологических проблемах Тайсона

Пэрис Фьюри, являющаяся супругой прославленного британского боксёра и бывшего чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории Тайсона Фьюри, рассказала о психологических проблемах своего мужа после его победы над украинцем Владимиром Кличко.

«У него не было просто одной плоской, одномерной личности. Были взлёты и падения, он всегда был каким-то другим человеком», — приводит слова Пэрис De Telegraaf.

Фьюри и Кличко сразились в ноябре 2015 года в Германии. Британец одержал победу единогласным судейским решением (116-111, 115-112, 115-112) и завоевал титул чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO, The Ring (12-я защита Кличко), WBA.