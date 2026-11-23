Федерация бокса России получила статус полноправного члена международной организации World Boxing. Решение приняли 20 ноября на IV ежегодном конгрессе организации в Панаме.

«По поручению генерального секретаря Федерации бокса России мы приняли участие в конгрессе. В течение двух дней рассматривалось множество вопросов. Самым важным итогом для нас стало вступление Федерации бокса России в World Boxing полноправным членом, за что проголосовало большинство стран», — заявил заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Андрей Истомин в видео, опубликованном пресс-службой федерации.

Получение полноправного членства даёт российской федерации право голоса на конгрессах World Boxing. Теперь она сможет участвовать в голосовании по вопросам повестки наравне с другими национальными федерациями.