Американский боксёр Деонтей Уайлдер проведёт следующий поединок с конголезцем Мартином Баколе. Netflix официально подтвердил замену соперника на вечере бокса с участием Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Фото: Netflix

Бой состоится 11 декабря в Кардиффе. Изначально Уайлдер должен был встретиться с Джеем Опетайей, однако австралиец снялся с поединка из-за травмы руки. Баколе, в свою очередь, первоначально был заявлен на этот турнир в качестве соперника нигерийца Соломона Адебайо, но после отказа Опетайи его перевели в соглавный бой вечера.

Последний раз конголезец выходил на ринг в мае 2025 года, когда завершил поединок с Эфе Аджагбой вничью. В феврале того же года он уступил Джозефу Паркеру техническим нокаутом во втором раунде. Уайлдер в последнем бою в апреле победил Дерека Чисору единогласным решением судей.