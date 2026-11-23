Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья объяснил, почему продолжает путешествовать с охраной, объяснив это поведением некоторых поклонников промоушена.

«Есть определённые места, куда я хожу, и я знаю, что там будет происходить. Особенно когда там есть фанаты UFC. Не каждый «фанат» UFC, который подходит к тебе, является фанатом. Многие из них занимаются всякой ерундой, пытаясь получить клики. Так что [охрана] больше для них, чем для меня. Если я в Америке и кто-то пытается на мне заработать, я просто такой: я даже не буду это поощрять. Поэтому наличие охраны, которая смотрит, куда ты идёшь, прежде чем ты туда придёшь, помогает избежать подобных ситуаций», — приводит слова Адесаньи аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.