Чемпион UFC Шон Стрикленд резко высказался о публике, посещающей этапы Формулы-1. По его мнению, многие зрители приходят на гонки не ради спорта, а ради того, чтобы сделать фотографии и показать себя.

«Быть придурком — главное требование, чтобы попасть на гонку Формулы-1. «Посмотрите на меня, я придурок, я здесь просто ради фото». Ты видишь примерно одну секунду гонки, а потом стоишь с кучей других придурков, которым плевать на гонки», — написал Стрикленд на своей странице в социальной сети Х.

Отметим, 35-летний Шон Стрикленд выступает на профессиональном уровне с 2008 года. Американец вернул пояс чемпиона UFC в среднем весе в мае, победив Хамзата Чимаева на UFC 328.