Джон Джонс: думаю о том, как здорово было бы ещё раз кому-нибудь навалять

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Джон Джонс допустил, что может вернуться к выступлениям. Американец опубликовал соответствующее сообщение в социальных сетях, но вскоре удалил его.

«Сейчас я думаю о том, как здорово было бы ещё раз кому-нибудь навалять», — написал Джонс в соцсети X.

39-летний боец не выступал с 2025 года, когда освободил пояс чемпиона UFC в тяжёлом весе. С тех пор он неоднократно высказывался о возможном возвращении, но также заявлял о завершении карьеры. Ещё два дня назад Джонс называл себя завершившим выступления бойцом.

Ранее американец отказался от поединка с Томом Аспиналлом, несмотря на обсуждавшийся гонорар в размере $ 30 млн, после чего объявил о завершении карьеры. Президент UFC Дана Уайт также публично говорил, что Джонс больше не будет драться. Сам боец утверждал, что предложение организации выступить на турнире в Белом доме его не устроило.