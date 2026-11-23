Бывший боец UFC Брендан Шауб предложил организации подписать чемпиона PFL в лёгком весе Усмана Нурмагомедова, но отстранить его от выступлений на год из-за инцидента с Мерабом Двалишвили в Абу-Даби.

«Я бы подписал его, потому что сейчас он, возможно, самый востребованный свободный агент во всех ММА. Он очень талантлив. Ему 28 лет, у него рекорд 21-0, он бывший чемпион мира. Нельзя позволить ему перейти в PFL или MVP. Я бы подписал его и отстранил на год. А когда срок дисквалификации закончится, дал бы ему очень опасного соперника», — заявил Шауб в видео для своего YouTube-канала.

Инцидент произошёл в Абу-Даби: Нурмагомедов и ещё семь человек напали на Двалишвили. Изначально их приговорили к шести месяцам тюремного заключения и штрафам, однако позднее после просьбы грузинского бойца о снисхождении тюремные сроки заменили штрафами в размере 150 тысяч дирхамов ОАЭ (около $ 41 тыс.) для каждого.