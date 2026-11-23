Основатель менеджерского агентства ММА Виталий Тарасов высказался о драке в Абу-Даби с участием российского бойца Усмана Нурмагомедова и бывшего чемпиона UFC Мераба Двалишвили. Он отметил, что конфликт привлёк внимание к участникам, но может сказаться на карьере спортсменов.

«Когда я это увидел, я подумал, что это невероятный контент, а у нас есть свои медиаресурсы, и мы переливали трафик за счёт этого, будем честны. Но вообще, надо понимать, что это плохо с точки зрения морали и этики. Однако вещи, которые делают нас популярными и выводят нас за грани, они всегда такие.

Вот был конфликт Шона Стрикленда и Хамзата Чимаева, и после него у всех осталось плохое послевкусие. Почему? Потому что когда бой закончился, то будто закончился и конфликт. И почему конфликт Хабиба [Нурмагомедова] и Конора [Макгрегора] считается одним из величайших конфликтов в истории? Потому что это было органично. Вот и тут стечение обстоятельств привело к органичным действиям. В итоге эти органичные действия могут повлиять на карьеру Усмана, Умара [Нурмагомедова], на то, смогут ли они выступать в Эмиратах, возможно, на ещё какие-то вещи. Но популярность, в том числе друга Мераба, настолько подскочила, что они с этого какие-то косвенные плюсы однозначно получат.

Как это разруливать? Как я понимаю, там в любом случае пришлось бы решать с полицией, консульством. Обязательно надо было, ну как они и сделали, связаться с Мерабом и его командой, и сделать так, чтобы они не писали заявления и не выдвигали обвинений. Я так понимаю, если бы они это сделали, то суд бы продолжался. Знаю, что пострадали и журналисты. Это, конечно, печально и грустно, выполняли свою работу и попали в такую ситуацию», — сказал Тарасов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.