Основатель менеджерского агентства ММА Виталий Тарасов прокомментировал освобождение россиянина Усмана Нурмагомедова и его товарищей из заключения в ОАЭ после инцидента с грузинским бойцом UFC Мерабом Двалишвили.

«Удивился ли быстрому освобождению? Честно говоря, да. Не думал, что Хабиб так быстро решит. Думал, что это затянется. Знаю, что проходил саммит Россия — США — Украина тогда в Эмиратах, и знаю, что власти были очень недовольны тем, что повестка сбилась. И я думал, что, возможно, будут более сложные последствия. Смогли решить, но там, по-моему, немаленькие штрафы заплатили», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.