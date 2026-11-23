Испано-грузинский боец, бывший чемпион UFC Илия Топурия бросил вызов британцу Пэдди Пимблетту, предложив ему совместно стать тренерами в шоу The Ultimate Fighter, после чего провести очный поединок.

«Пэдди и я тренируем в The Ultimate Fighter. Затем я отрываю ему голову. Соглавное событие: Джастин Гейджи против Армана Царукяна. Последний бой в прелимах: Макгрегор против Чендлера», — приводит слова Топурии аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.

Илии Топурии 29 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В 2024-м стал чемпионом в полулёгком весе (до 65 кг), после чего провёл одну защиту. В 2025-м завоевал титул в лёгком весе (до 70 кг). Всего на его счету в организации девять побед и одно поражение.