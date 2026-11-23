Комментатор UFC Джо Роган считает, что бывшему чемпиону организации Илии Топурии будет комфортнее выступать в полулёгкой весовой категории, нежели в лёгкой. По его мнению, испанцу не хватает природных габаритов для конкуренции с крупными соперниками в дивизионе до 70 кг.

«Думаю, для Илии полулёгкий вес — гораздо более подходящая категория. Но мне интересно посмотреть, когда он вернётся и как восстановится после такого поражения», — сказал Роган в своём подкасте.

Топурия ранее выступал в полулёгком весе, но перешёл в лёгкую категорию. После поражения от американца Джастина Гейджи он заявил о намерении провести реванш за титул, а также проявлял интерес к бою с Пэдди Пимблеттом. Испанец рассматривает возможность возвращения в октагон в апреле 2027 года, однако официальной даты пока нет.