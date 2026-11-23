Бывший чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор возобновил полноценные тренировки после операции на передней крестообразной связке.

«Макгрегор вернулся. Я начал тренироваться в спортзале. Жим ногами, становая тяга, нагружаю колено и развиваю серьёзную мощность. Колено готово, сила возвращается, а тело работает на все сто. Готовлюсь к лагерю. The Notorious возвращается», — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в начале августа Макгрегор перенёс операцию после травмы, полученной в бою с Максом Холлоуэем. Поединок с Холлоуэем стал для него первым за пять лет. В начале поединка ирландец попытался нанести летящий удар ногой, но неудачно приземлился. Он упал ещё дважды, после чего схватился за колено, и рефери остановил бой на 69-й секунде. Победа техническим нокаутом была присуждена Холлоуэю.