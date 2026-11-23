Бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что экс-чемпиону организации Илии Топурии не следует возвращаться в полулёгкую весовую категорию после первого поражения в карьере. Он не согласился с мнением комментатора UFC Джо Рогана, который предположил, что испанцу будет лучше выступать в дивизионе до 66 кг.

«Никогда не видел, чтобы человек снижал вес ради того, чтобы получить более серьёзную конкуренцию. Люди гоняют вес, чтобы избежать конкуренции. И если ты выходишь на такой уровень и становишься чемпионом мира… Я имею в виду, Илия уже не может вернуться в категорию до 65,77 кг.

По той же причине Джон Джонс не мог вернуться в полутяжёлый вес. Или Алекс Перейра после поражения в тяжёлом весе не может вернуться в категорию до 93 кг и не делает этого. Если я просто ищу место, где смогу выиграть медаль, то какой в этом смысл?» — сказал Соннен в видео для своего YouTube-канала.