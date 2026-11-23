Американский боец UFC Алджамейн Стерлинг ответил на слова чемпиона UFC Ислама Махачева, который попытался оправдать инцидент с участием команды Нурмагомедовых и Мераба Двалишвили. Стерлинг заявил, что нападение толпой на одного человека и избиение лежачего не имеют оправданий.

«Ислам, я тебя очень уважаю. Но если ты пытаешься сказать, что твоя страна культурно позволяет людям просто набрасываться на человека толпой, а затем прижимать людей, на которых вы напали, и пинать их по голове, то это отстой.

Не нужно мириться и идти на компромисс, а затем пожимать руки, после чего вести себя так, будто это кино, пытаться усыпить бдительность человека и ловить его, когда он находится один. Для меня это просто трусость. В этом нет ничего храброго. В этом нет ничего благородного. Эти парни не святые… Вот моя главная претензия. За закрытыми дверями ты совершенно другой человек», — приводит слова Стерлинга аккаунт Ариэля Хельвани в социальной сети Х.