Перейра пригласил тяжеловеса GLORY в тренировочный лагерь перед боем с Павловичем

Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра готовится к поединку с российским тяжеловесом Сергеем Павловичем вместе с хорватским кикбоксёром Антонио Плазибатом. Тот является первым номером рейтинга тяжёлого дивизиона GLORY и известен своей ударной мощью.

Перейра опубликовал в социальной сети видео совместной тренировки. Плазибат уже несколько недель находится в Лас-Вегасе и помогает бразильцу готовиться к предстоящему бою, в том числе выступает его спарринг-партнёром.

Поединок Перейры и Павловича запланирован на 12 декабря. Россиянин в последнем бою нокаутировал Таллисона Тейшейру в первом раунде. На его счету 17 побед нокаутом.

Плазибат в этот же день проведёт титульный бой с чемпионом GLORY в тяжёлом весе Мори Кромахом. Их встреча состоится на турнире Collision 10 в Арнеме (