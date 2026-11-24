Основатель менеджерского агентства ММА Виталий Тарасов допустил, что драка с участием российского бойца Усмана Нурмагомедова в ОАЭ может повлиять на его возможность выступать в разных странах, в том числе в США.

«Вообще в том регионе могут запретить выступать, а ещё из-за этой драки можно стать невыездным в Америку, это тоже опасно. Мне кажется, повлиять это может. Не могу сказать насчёт UFC, потому что всё равно мне кажется, что это такой промошаг. Не знаю, какие у Усмана договорённости с PFL. Я общаюсь с Александром Шаблием и из разговора с ним понимаю, что пока непонятно, останется Нурмагомедов или нет. У PFL самих нет точного решения, как будет дальше. По крайней мере, нам так говорят.

Мне кажется, что это всё может иметь последствия для Усмана. С одной стороны, для UFC это не так плохо, можно [Илию] Топурию поставить с ним — и вот уже громкий заголовок. Но с точки зрения того, где его бои проводить, это вопрос. Можно не получить визу в Европу, из Эмиратов депортировали, ещё и в Америке могут быть проблемы», — сказал Тарасов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.