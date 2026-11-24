Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг раскритиковал действия российского бойца Усмана Нурмагомедова и его окружения во время инцидента в отеле «Хилтон» в Абу-Даби. Напомним, 11 ноября Умар и Усман Нурмагомедовы приняли участие в массовой драке с бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе из Грузии Мерабом Двалишвили.

«Кто так поступает? Ты не жмешь кому-то руку, затем миришься, а после бьёшь в спину. Я не могу уважать это ни в малейшей степени. Увидев это, я потерял всякое уважение к этим парням. Что здесь достойного уважения? Я думаю, им следовало бы остаться в чёртовой тюрьме. Точка. Они постоянно выходят сухими из воды. Они не выше закона, но, полагаю, считают, что выше.

И я также считаю, при всем уважении к Хабибу Нурмагомедову, что, похоже, именно он всем там заправляет. Абу-Даби — место, где многое запрещено, и тот факт, что его отпустили, — я не знаю. Получаешь по рукам, и эти парни возвращаются и делают то же самое снова. Не знаю. Может, это я сумасшедший», — приводит слова Стерлинга ESPN.

17 ноября суд в Абу-Даби освободил участников драки, сократив назначенный штраф в два раза. Решение о пересмотре дела было принято после примирения сторон, отзыва претензий и обращения Двалишвили к властям ОАЭ с ходатайством об освобождении задержанных. После этого братья Нурмагомедовы вернулись в Россию.