Чемпион PFL в лёгком весе (до 70 кг) непобеждённый россиянин Усман Нурмагомедов опубликовал совместное фото со своим родным братом, бывшим претендентом на титул UFC в легчайшем весе Умаром Нурмагомедовым.

«Скрипим, но едем», — подписал фото Усман.

Фото: из личного архива Усмана Нурмагомедова

11 ноября в Абу-Даби Усман Нурмагомедов и его брат Умар Нурмагомедов в отеле Абу-Даби перед турниром RAF с одноклубниками устроили драку с бывшим чемпионом UFC грузином Мерабом Двалишвили и его товарищем борцом Сабой Лазишвили. В результате инцидента все участники были задержаны, позднее стало известно, что Нурмагомедов приговорён к шести месяцам лишения свободы, а также штрафу в размере 300 тыс. дирхам (6,7 млн рублей). 17 ноября стало известно, что обвиняемые были отпущены.