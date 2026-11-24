Сергей Павлович прибыл в Лас-Вегас за три недели до боя с Алексом Перейрой

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе россиянин Сергей Павлович прибыл в Лас-Вегас, где 12 декабря проведёт поединок с бывшим чемпионом в двух весовых категориях бразильцем Алексом Перейрой на турнире UFC 335. Бойцы встретятся в соглавном событии вечера. Поединок рассчитан на пять раундов.

Сергею Павловичу 34 года. Российский боец дебютировал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах в 2014 году. В рекорде Сергея 21 победа, из которых 16 были одержаны нокаутом, а также три поражения. Спортсмен является экс-чемпионом Fight Nights Global в категории до 120 кг.