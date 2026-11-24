Иржи Прохазка: если ради ясности нужно проиграть — я принимаю это

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазка обратился к болельщикам после поражения от новозеландца Навахо Стирлинга на турнире UFC Fight Night 294.

«Если мне нужно проиграть, чтобы увидеть всё ясно, я принимаю это. Нужно принять урок, но всегда подниматься на ноги. Я принимаю это дерьмо, которое чувствую сейчас, и именно это даёт мне надежду, веру и свет, чтобы продолжать двигаться вперёд», — написал Прохазка в социальных сетях.

Напомним, в главном бою турнира в Катаре Прохазка проиграл Стирлингу нокаутом во втором раунде. Впервые в карьере боец потерпел два поражения подряд. В апреле он также досрочно уступил Карлосу Ульбергу в поединке за вакантный чемпионский пояс.