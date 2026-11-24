Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили официально открыл собственную академию смешанных единоборств Merab Dvalishvili MMA Academy в Тбилиси, Грузия. На церемонии открытия присутствовали бывший чемпион UFC Алджамейн Стерлинг и грузинский боец Саба Лазишвили.

Новая академия расположена в торговом центре Tbilisi Central. В ней оборудованы клетка для MMA, зоны для занятий борьбой, боксом и кикбоксингом, а также тренажёрный зал. Заниматься там смогут как профессиональные спортсмены, так и любители.

Ожидается, что Лазишвили также будет проводить тренировки на базе новой академии. Регистрация желающих заниматься должна начаться 30 ноября. К занятиям планируют допускать спортсменов от 10 лет.