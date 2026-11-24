Американский боец Джош Хокит прокомментировал поражение на турнире UFC 334 от действующего обладателя титула UFC в категории до 120 кг Сириля Гана. Несмотря на решение судей, спортсмен заявил, что считает себя настоящим победителем поединка.

«Мы столкнулись друг с другом в больнице, оба были там до пяти-шести утра. И он всё говорит: «Ты станешь чемпионом однажды». А я такой: «Я готов выйти снова прямо сейчас. Мне нужен этот пояс. Я не хочу быть твоим другом». В самую последнюю секунду пятого раунда я всё ещё показывал тебе средний палец. Просто знай: если бы не было ограничения по времени, мы бы дрались до последнего. Если бы у нас не было лимита по времени, я бы вышел из этого боя победителем.

Он выиграл соревнование. Это я признаю. Но бой не выиграл. Я всё ещё стоял на ногах. Это он полез на клетку и показывал, насколько устал. А у меня просто время вышло», — сказал Хокит в интервью Believe You Me Podcast.