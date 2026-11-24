Американский экс-боец UFC Стивен Томпсон считает, что чемпион организации в полусреднем весе Ислам Махачев уже добился большего, чем Хабиб Нурмагомедов, и входит в тройку величайших спортсменов в истории UFC.

«Я считаю, что он добился даже большего, чем Хабиб. Он всё увереннее закрепляет за собой статус одного из величайших бойцов в истории UFC. Просто посмотрите, что он сделал со своими соперниками. Он доминировал над всеми в лёгком весе, а теперь так же доминирует над бойцами полусреднего дивизиона. Ну что ещё можно желать? Он определённо входит в тройку величайших бойцов всех времён, без сомнения», — сказал Томпсон в интервью для Full Mount MMA.