Американский боец Джош Хокит рассказал о спарринге с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Джоном Джонсом.

«Приближался мой второй профессиональный бой. Все вокруг советовали мне попробовать потренироваться с Джонсом, но я не хотел: у меня было предубеждение насчёт таких людей, как он. Он из тех, кто предпочитает общаться с парнями, которыми может управлять. Может пойти с ними в бар, и никто ему слова поперёк не скажет. Но в итоге я согласился.

Мы спарринговали, и он так сильно беспокоился о моём реслинге, потому что только о нём и слышал. Но я начал попадать по нему ударами, работал джебом и разнообразно комбинировал атаки.

Он старался занять низкую стойку, чтобы защищаться от тейкдаунов, и в итоге я заставил его гадать, что последует дальше. Думаю, в том спарринге я был лучше него», — сказал Хокит в интервью The Ariel Helwani show.