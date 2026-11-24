Американский тяжеловес UFC Джош Хокит обратился к олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Гейблу Стивсону, который тренируется под руководством бывшего чемпиона UFC Джона Джонса. Хокит считает, что Джонс использует сотрудничество со Стивсоном для поддержания собственной известности.

«Джон Джонс пытается привлечь к себе внимание и всё в таком духе. Я не ради этого всем занимаюсь. Если хочешь что-то сказать — можем разобраться. Он делает только то, что приносит пользу ему самому.

Если бы я мог сказать Гейблу что-то одно, то посоветовал бы ему обратить внимание на подобные вещи. Джонс тренирует его только для того, чтобы самому оставаться на виду в этом спорте. Брат, тебе нужно держаться подальше от таких людей. Они просто пиявки, раковая опухоль. Им не нужны твои интересы», — сказал Хокит в интервью Майклу Биспингу.