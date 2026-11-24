Экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг раскритиковал чемпиона организации Ислама Махачева и других дагестанских бойцов после конфликта с Мерабом Двалишвили в Абу-Даби. Американец осудил нападение на грузинского спортсмена и заявил, что приезжающие в США бойцы не должны пытаться менять местные порядки и культуру общения.

«Если вы хотите сказать, что в вашей стране принято нападать на людей толпой, когда их численно меньше, валить на землю и пинать по голове, тогда скажите об этом прямо. Но не нужно изображать из себя человека чести, который действует по определённому кодексу. В этом нет ничего достойного.

Если вы считаете, что это последствия произошедшего в Грузии, то почему бы не помириться, не пожать друг другу руки, а затем не воспользоваться доверием человека, чтобы напасть на него, когда он останется один? Для меня это трусость. В этом нет ничего мужественного или достойного. Я надеюсь, что между командами всё-таки удастся наладить отношения.

В вашей культуре вы злитесь, если кто-то оскорбляет вашу мать. Когда Ислам дрался с Дастином Порье, тот сказал: «Я нокаутирую тебя, ублюдок (с английского motherfucker. — Прим. «Чемпионата»)». Ислам сильно разозлился, потому что не понял особенностей нашей культуры. Мы так разговариваем и оскорбляем друг друга во время перепалок. Это не имеет никакого отношения к твоей матери. Но ты настолько разозлился, что пытаешься изменить то, как мы разговариваем.

Я ведь не приезжаю в твою страну и не говорю, что ты живёшь и веришь во что-то неправильно. Я бы никогда не приехал в чужую страну и не стал проявлять неуважение к людям из-за того, как они живут. Не приезжайте в нашу страну и не пытайтесь нас изменить. Не приезжайте и не говорите нам, что мы делаем что-то неправильно. Не пытайтесь менять наши убеждения и порядки. Мы живём так, как хотим. И именно поэтому Америка — лучшая страна: здесь принимают всех. Каждый свободен и имеет право быть тем человеком, которым сам