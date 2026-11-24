Бывший претендент на титул UFC Стивен Томпсон поделился прогнозом на поединок второго номера рейтинга UFC в полусреднем весе Карлоса Пратеса и непобеждённого эквадорца Майкла Моралеса за временный чемпионский пояс в полусреднем весе на турнире UFC 336 в Торонто. Американец считает, что преимущество может быть на стороне бразильца из-за особенностей подготовки его соперника.

«Говоря о победителе, я больше склоняюсь к Карлосу. Мне нравится Майкл, он крупный парень и в обычной жизни весит больше 100 кг. Но часто такие бойцы тратят больше времени и сил на сгонку веса, чем на усовершенствование своих навыков», — сказал Томпсон в подкасте MMA Full Mount.