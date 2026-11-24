Боец наилегчайшего дивизиона UFC Манел Капе заявил, что намерен завоевать чемпионский пояс в поединке с Джошуа Ваном. Их титульный бой состоится 30 января на турнире UFC 336.

«Я заберу его домой, отлуплю, дам ему пощёчину, а потом буду бить по корпусу и голове, по корпусу и голове, пока он не уснёт. [Джошуа Ван] — мой сын. Здесь даже нечего сравнивать. Я уже знаю, какой он, знаю его стиль ведения боя. Я быстро и уверенно с ним разберусь.

Я воспринимаю этот бой так же, как любой другой, — без эмоций. Это титульный поединок. Я шёл к этому моменту. Знаю, что завоюю этот пояс. Никакого давления я не чувствую. Для меня это обычный день, обычный тренировочный лагерь. Я воспринимаю это как ещё один бой. Эмоции появятся, когда я завоюю ещё один пояс.

Этот момент рано или поздно наступит. Я тренировался и работал ради него, и наконец он настал. Мы заберём то, что в каком-то смысле принадлежит мне. Этот пояс уже давно должен быть моим. Люди это знают. 30 января я сделаю так, чтобы все действительно это поняли», — приводит слова Капе издание MMAJunkie.