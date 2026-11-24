Член Зала славы UFC, бывший чемпион UFC в среднем весе американец Крис Уайдман и бывший обладатель временного титула чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье прокомментировали заявление обладателя пояса в лёгком весе Джастина Гейджи о том, что тот самостоятельно решает, с кем и когда проводить следующий бой.

«Он заслужил немного времени на отдых… Но тебе всё равно придётся защищать пояс», — сказал Порье в эфире аналитического шоу Deep Waters на UFC Paramount.

Уайдман, в свою очередь, добавил, что раньше у спортсменов не было возможности самостоятельно выбирать соперников.

«В моё время у нас не было выбора. Нам просто говорили: «Вот с кем ты дерёшься». И всё», — заявил Крис.