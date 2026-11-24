Бывший чемпион UFC Алджамейн Стерлинг раскритиковал чемпиона организации россиянина Ислама Махачева за высказывания в поддержку команды Усмана Нурмагомедова после конфликта с Мерабом Двалишвили в Абу-Даби.

«Ислам, я тебя очень уважаю. Но если ты пытаешься сказать, что в твоей стране по культурным нормам допустимо вот так толпой нападать на человека, когда вас значительно больше, затем валить его на землю и пинать по голове, то я скажу, что это отвратительный поступок. Думаю, все с этим согласятся.

Не нужно подбирать слова и изображать из себя такого благородного человека, который всегда действует по правилам и кодексу чести, рассказывать, что у вас всё устроено именно так и что настоящий мужчина должен поступать подобным образом. Нет, приятель. В этом нет абсолютно ничего достойного», — сказал Стерлинг во время интервью журналисту Ариэлю Хельвани.