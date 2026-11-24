Мария Карабанова, тренер российского боксёра Артура Субханкулова, рассказала о его подготовке к поединку с кубинцем Энди Крусом за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе. Бой возглавит турнир IBA.PRO 22, который состоится 27 ноября в Уфе.

«Без приключений в подготовке у нас не бывает. Для нас это уже нормальная практика. Но спешу заверить, что конкретно этот лагерь прошёл успешно. По сравнению с прошлым противостоянием были внесены определённые коррективы в подготовке. Мне не совсем понравилось состояние Артура, потому что тогда у него практически не было отдыха между боями. Сейчас же мы это исправили. Я дала ему отдохнуть, плюс внесли определённые изменения в тренировочный процесс. Рассчитываем, что Артур будет в своей лучшей форме.

Мы отдаём себе отчёт, что нам предстоит провести бой за титул чемпиона мира. Артур у