Непобеждённый боец UFC, выступающий в категории до 93 кг, новозеландец Навахо Стирлинг вошёл в топ-3 лучших бойцов полутяжёлого веса по версии искусственного интеллекта после того, как одержал победу нокаутом над бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе чехом Иржи Прохазкой в поединке, который состоялся на турнире UFC Fight Night 294. При этом Иржи опустился на четвёртое место.

Также отметим, что в топ-3 лучших бойцов полулёгкого веса вошёл аргентинец Кевин Вальехос. На том же ивенте Кевин победил единогласным решением судей бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе американца Алджамейна Стерлинга, который теперь занимает шестое место.

Кроме того, россиянин Икрам Алискеров занял девятое место в топ-15 среднего веса. На турнире UFC Fight Night 294 ему удалось одержать победу в противостоянии с американцем Джаредом Каннонье.