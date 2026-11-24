Победитель Олимпиады-2020 в вольной борьбе в весовой категории до 125 кг, а также боец UFC американец Гейбл Стивсон проведёт следующий поединок против соотечественника Терренса Чатмена на турнире UFC 336, который состоится 30 января в Торонто, Канада. Об этом сообщает пресс-служба североамериканского промоушена.

Фото: Пресс-служба UFC

В дебютном бою по правилам ММА американский атлет столкнулся с соотечественником Брэйденом Петерсоном, которого победил техническим нокаутом в первом раунде на турнире LFA 217 в Прайор-Лейке (штат Миннесота, США). К настоящему моменту Гейбл имеет в своём рекорде четыре победы и одно поражение.

Профессиональный рекорд Терренса Чатмена составляет пять побед, из которых четыре были одержаны нокаутом, и два поражения, а его профессиональный дебют в ММА состоялся 21 февраля 2025 года.