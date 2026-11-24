Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе россиянин Сергей Павлович назвал действующего обладателя чемпионского пояса UFC в полусреднем весе соотечественника Ислама Махачева лучшим российским бойцом UFC в данный момент.

— Кто является лучшим российским бойцом UFC в данный момент?

— Слушай, я думаю тот, кто является двойным чемпионом. Тут всё просто, — сказал Павлович в интервью порталу Complex.

На данный момент Махачев идёт на серии из 17 побед в UFC. Всего на счету российского бойца 29 побед и одно поражение. Ислам последний поединок провёл 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Его соперником стал ирландец Иэн Гэрри. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой Ислама единогласным решением судей.