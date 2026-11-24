Чемпион UFC Ислам Махачев ответил на вопрос, у какого клуба больше шансов на победу в РПЛ

35-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев ответил на вопрос, у кого из футбольных клубов больше всего шансов на победу в РПЛ.

«Знаю, что за чемпионство всегда борются «Зенит» и «Краснодар». Но, как я всегда говорю, смотришь на лидеров, когда они приезжают к нам, по игре мы со всеми рубимся. Просто надо в себя поверить, нет такого, что соперники на голову сильнее «Динамо». Мы с каждым можем играть, не считаю какую‑то команду лучше.

Помните, когда «Краснодар» стал чемпионом, Гамид Агаларов [в матче с краснодарцами] не забил пенальти? Гамид решил, кто будет чемпионом», — приводит слова Махачева портал «Матч ТВ».