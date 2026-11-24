Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян, представляющий Армению и Россию, выразил надежду, что руководству RAF удастся заключить соглашение с именитыми бойцами UFC, имеющими высокие навыки в вольной борьбе, такими, как Ислам Махачев и Усман Нурмагомедов.

«Надеюсь, они подпишут больших звёзд, таких как Ислам, и многих базовых борцов из UFC, больших звёзд, и я не могу дождаться, чтобы показать им всё и поприветствовать их здесь, так что я буду первым парнем, кто с ними сразится. Так что — Усман, Ислам и прочие парни из UFC, которые очень хорошо умеют бороться», — сказал Царукян на пресс-конференции перед турниром RAF 15.