Боксёр Александр Усик встретился с игроками «Брентфорда» после матча с «Эвертоном» в АПЛ

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира по боксу в двух весовых категориях украинец Александр Усик (25-0, 16 КО/ТКО) встретился с игроками футбольного клуба «Брентфорд» после победы команды в матче с «Эвертоном» (4:0) в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги.

После этой игры «Брентфорд» с 17 очками находится на шестой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Эвертон» с 16 очками располагается на девятом месте.

В следующем туре «Брентфорд» встретится на выезде с «Манчестер Юнайтед» (28 ноября), а «Эвертон» примет «Ливерпуль» (29 ноября).

Украинский боксёр имеет в своём проф