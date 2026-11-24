Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе поляк Ян Блахович бросил вызов экс-обладателю титула UFC в категории до 93 кг чеху Иржи Прохазке.

«Иржи, давай сразимся. Сейчас или никогда», — написал Блахович на своей странице в социальной сети Х.

В профессиональном рекорде Прохазки 32 победы, из которых 31 была одержана досрочно, семь поражений, а один поединок был признан ничьей. В североамериканском промоушене Иржи дебютировал на турнире UFC 251, который состоялся 11 июля 2020 года.

В качестве профессионального бойца смешанных единоборств польский боец дебютировал в 2007 году. В своём рекорде Блахович имеет 29 побед, из которых девять были одержаны досрочно, 12 поражений, а два боя были завершились вничью.