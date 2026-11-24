30-летний российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Азамат Бекоев проведёт следующий поединок, который состоится 24 января на турнире UFC Fight Night 297, с представителем США Эриком Макконико. Об этом сообщает авторитетный инсайдер и журналист Марсель Дорфф на своей странице в социальной сети Х.

Азамат Бекоев провёл профессиональный дебют в ММА 27 сентября 2015 года на турнире Moscow Rumble Open Cup 5, а в UFC дебютировал 18 января 2025 года на турнире UFC 311. Его рекорд составляет 20 побед, из которых восемь были одержаны нокаутом, и пять поражений.

Профессиональный рекорд Эрика Макконико в ММА составляет 11 побед, из которых четыре были одержаны нокаутом, пять поражений, а один бой закончился ничьей. Свой дебютный профессиональный бой Эрик провёл 10 февраля 2018 года.