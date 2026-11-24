Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе бразилец Карлос Пратес рассказал, что был разочарован решением чемпиона UFC в категории до 77 кг россиянина Ислама Махачева отказаться от проведения поединка против него на турнире UFC 336, а также дал обещание на возможный бой против Ислама.

— Получал ли ты когда-нибудь официальное предложение от UFC по поводу организации поединка против Ислама?

— Ну, не то чтобы официальное предложение. Но мы с Хантером [Кэмпбеллом], моим менеджером и Абдель-Азизом обсуждали это, и все были согласны на бой в январе. Ислам сказал: «Да, конечно, давайте драться. Я хочу быть активным и всё такое, и бла-бла-бла». А через полтора месяца, может, через месяц, мне позвонили из UFC и сказали: «Эй, Ислам отказался от боя». Мне не сообщили почему, просто сказали, что он отказался.

— Какова была твоя первая реакция, когда ты это услышал?

— Я немного разозлился, поскольку рассчитывал с ним подраться. Я имею в виду, что лучший боец в своей весовой категории, двойной чемпион UFC. Так что поединок с ним, а тем более победа над Исламом стали бы большим шагом в моей карьере. Но что есть, то есть. Теперь я сосредоточен на Моралесе. Я побью Майкла, а потом сражусь с Махачевым и заставлю его уйти из ММА.

Он чемпион, лучший полусредневес и может выбирать соперников. Но я обещаю вам, что когда я встречусь с ним в октагоне, то нанесу ему сильный удар. Он подумает: «Боже мой, я больше никогда не буду драться», — сказал Пратес в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.