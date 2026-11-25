Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе бразилец Карлос Пратес назвал потенциальные слабые места в стиле непобеждённого третьего номера рейтинга UFC в категории до 77 кг эквадорца Майкла Моралеса в преддверии поединка за титул временного чемпиона UFC в полусреднем весе. Их противостояние состоится 30 января на турнире UFC 336 в Торонто.

«Не думаю, что он находится на уровне топовых бойцов. Возможно, его слабое место — это ударная техника. Майкл силён. Он идёт вперёд и выбрасывает несколько ударов, но, когда ему встретится по-настоящему хороший ударник, который знает, как двигаться и как защищаться, ему будет тяжело. Скорее всего, Моралес является хорошим борцом, поскольку обладает большой физической силой и серьёзными габаритами. Давайте посмотрим также на его выносливость. Я не думаю, что бой продлится все пять раундов. Могу драться пять, семь, восемь раундов, но насчёт него я не уверен, потому что у него большой вес», — сказал Пратес в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.