Чемпион PFL в лёгком весе (до 70 кг) непобеждённый россиянин Усман Нурмагомедов выложил видео, где показал, что вернулся в Россию.

«Всем салам алейкум! Взяли кофе для чемпионов и едем. Нереальная плохая погода в Москве. Такая обстановка», — сказал Нурмагомедов в видео, а затем показал, что в столице идёт снег.

Напомним, 11 ноября в Абу-Даби Усман Нурмагомедов и его брат Умар Нурмагомедов в отеле Абу-Даби перед турниром RAF с одноклубниками устроили драку с бывшим чемпионом UFC грузином Мерабом Двалишвили и его товарищем борцом Сабой Лазишвили. В результате инцидента все участники были задержаны, позднее стало известно, что Нурмагомедов приговорён к шести месяцам лишения свободы, а также штрафу в размере 300 тыс. дирхам (6,7 млн рублей). 17 ноября стало известно, что обвиняемые были отпущены.