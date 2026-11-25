Артур Субханкулов — Энди Крус: когда бой, дата и время боя, где смотреть

Титульный поединок между российским боксёром Артуром Субханкуловым и олимпийским чемпионом Энди Крусом состоится 27 ноября в Уфе. Спортсмены встретятся в главном событии турнира IBA.PRO 22 и разыграют вакантный пояс IBF в лёгком весе. Начало турнира запланировано на 16:00 мск. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Субханкулов занимает второе место в рейтинге IBF и не имеет поражений на профессиональном ринге. Его соперник Энди Крус — олимпийский чемпион и третий номер рейтинга организации. Единственное поражение в профессиональной карьере кубинец потерпел от Рэймонда Муратальи.

В 2019 году Субханкулов и Крус уже встречались на любительском турнире в Чехии. Тогда победу одержал кубинский боксёр.