Махачев показал быка со своей фермы весом 1350 кг и пошутил, что откормит его до двух тонн

35-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев опубликовал в социальных сетях видео с фермы, где показал крупного быка весом 1350 кг.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

«Бык, 1350 кг. Будем набирать до двух тонн. #креатин #протеин», — подписал кадры со своей фермы спортсмен.

На данный момент Махачев идёт на серии из 17 побед в UFC. Всего на счету российского бойца 29 побед и одно поражение. Ислам последний поединок провёл 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Его соперником стал ирландец Иэн Гэрри. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой Ислама единогласным решением судей.