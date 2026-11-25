Умер тренер Эдди Ча, работавший с экс-чемпионом Генри Сехудо. Ему было 53 года

Известный тренер по смешанным единоборствам Эдди Ча, работавший с двукратным чемпионом UFC в разных весовых категориях Генри Сехудо, скончался в возрасте 53 лет. О его смерти во вторник сообщили несколько бывших учеников, коллег и друзей. Причина смерти пока не раскрывается.

Ча работал с десятками бойцов UFC и занимал должность главного тренера по ударной технике в зале Fight Ready MMA в Глендейле, штат Аризона. Среди наиболее известных спортсменов, с которыми он сотрудничал, также был претендент на титул в полулёгком весе Чан Сон Джон, известный как Корейский Зомби.

В числе других его учеников были Трэйси Кортес, Келвин Гастелум, Вэйли Чжан, Дейвисон Фигейреду, Бенсон Хендерсон, Маккензи Дерн и Эрик Андерс.

Ча родился в Корее, а в трёхлетнем возрасте переехал в Калифорнию. Заниматься боевыми искусствами он начал в четыре года под руководством отца, обладателя седьмого дана по шаолиньскому кунг-фу. После профессиональной карьеры в покере Ча открыл собственный зал All In MMA в Калифорнии, а в 2016 году переехал в Аризону и начал работать в MMA Lab в Финиксе. Позднее он присоединился к команде Fight Ready.