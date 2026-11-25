Сергей «Кратос» Калинин проведёт бой с экс-бойцом UFC на турнире IBA Bare Knuckle в Майами

Российский боец Сергей «Кратос» Калинин встретится с американцем Алексом Николсоном в соглавном поединке турнира IBA Bare Knuckle, который состоится 14 декабря в Майами, США). Соперник Калинина ранее выступал в UFC, PFL и Gamebred Bareknuckle MMA.

Главным событием вечера станет бой бразильцев Диего Брандао и Джона Линекера. Ведущим турнира будет бывший чемпион UFC Джон Джонс.

Калинин — чемпион мира по панкратиону и претендент на титул кулачной лиги Top Dog. Его поединок с Николсоном запланирован на пять раундов по две минуты в весовой категории до 93 кг.

Всего в карде турнира заявлено девять боёв. Мероприятие пройдёт в конгресс-центре James L. Knight Center и станет вторым турниром IBA Bare Knuckle на территории США.